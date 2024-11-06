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Лехконен набрал 1+1 против «Сиэтла». Форвард «Колорадо» пропустил начало сезона из-за операции на плече

Арттури Лехконен сыграл за «Колорадо» впервые в текущем сезоне НХЛ.

В межсезонье 29-летний финский нападающий перенес операцию на плече.

Лехконен восстановился после травмы и впервые сыграл за «Колорадо» в нынешнем сезоне. Форвард забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Сиэтлом» (6:3). 

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Лехконен провел 45 матчей и набрал 34 (16+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (6+5) баллов за результативность в 11 играх.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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