Лехконен пропустит начало сезона из-за операции на плече. У форварда «Колорадо» 45 очков в 56 матчах прошлого сезона
Арттури Лехконен пропустит начало сезона из-за операции на плече.
Хирургическое вмешательство было проведено в начале межсезонья. Точный срок восстановления 29-летнего форварда не сообщается.
В прошлом регулярном чемпионате Лехконен провел 45 матчей и набрал 34 (16+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (6+5) баллов за результативность в 11 играх.
Контракт финна с кэпхитом 4,5 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2026/27.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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