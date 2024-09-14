Лехконен пропустит начало сезона из-за операции на плече. У форварда «Колорадо» 45 очков в 56 матчах прошлого сезона

Арттури Лехконен пропустит начало сезона из-за операции на плече.

Хирургическое вмешательство было проведено в начале межсезонья. Точный срок восстановления 29-летнего форварда не сообщается.

В прошлом регулярном чемпионате Лехконен провел 45 матчей и набрал 34 (16+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (6+5) баллов за результативность в 11 играх.

Контракт финна с кэпхитом 4,5 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2026/27.