Макар не доиграл матч против «Сиэтла». Защитник «Колорадо» покинул площадку после 1-й смены в 3-м периоде
Кэйл Макар не доиграл до конца матч НХЛ против «Сиэтла» (6:3).
Защитник «Колорадо» покинул площадку после своей первой смены в третьем периоде.
Он также пропустил последние 9 минут и 52 секунды во втором периоде.
Всего он провел 15:07 на льду и сделал 2 передачи, набрав очки в 13-м матче подряд в НХЛ. На его счету 23 (5+18) балла в 13 играх сезона.
«Он что-то потянул в конце второго периода и не смог продолжить игру», – сказал тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.
Напомним, лучший снайпер «Колорадо» Росс Колтон ранее сломал ногу, также из-за травм верхней части тела не могут играть Майлс Вуд и Джонатан Друэн.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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