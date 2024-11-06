Макар не доиграл матч против «Сиэтла». Защитник «Колорадо» покинул площадку после 1-й смены в 3-м периоде

Кэйл Макар не доиграл до конца матч НХЛ против «Сиэтла» (6:3).

Защитник «Колорадо» покинул площадку после своей первой смены в третьем периоде.

Он также пропустил последние 9 минут и 52 секунды во втором периоде.

Всего он провел 15:07 на льду и сделал 2 передачи, набрав очки в 13-м матче подряд в НХЛ. На его счету 23 (5+18) балла в 13 играх сезона.

«Он что-то потянул в конце второго периода и не смог продолжить игру», – сказал тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

Напомним, лучший снайпер «Колорадо» Росс Колтон ранее сломал ногу , также из-за травм верхней части тела не могут играть Майлс Вуд и Джонатан Друэн.