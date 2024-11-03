«Колорадо» вывел Лехконена из списка травмированных
Арттури Лехконен выведен из списка травмированных «Колорадо».
Нападающий еще не играл в нынешнем сезоне. В межсезонье Арттури Лехконен перенес операцию на плече.
В прошлом регулярном чемпионате он провел 45 матчей и набрал 34 (16+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (6+5) баллов за результативность в 11 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Колорадо»
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