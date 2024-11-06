Маккиннон резко взлетел в топе бомбардиров – 0+5 с «Сиэтлом». Набирает очки в каждой игре!

У Коваленко – 1+1.

Старт регулярки-2024/25 – настоящая проверка «Колорадо» на прочность. Мало того, что не всегда идет игра (начали с четырех поражений), так еще и сломались, кажется, все, кто могли. Благодаря этому Николай Коваленко и Иван Иван превратились в железных игроков основы, а Никита Прищепов стал вторым хоккеистом за 20 лет, кого выбрали в 7-м раунде драфта и тут же выпустили в НХЛ. Новость так-то замечательная, но все это не от хорошей жизни клуба.

При этом здоровые лидеры – Кэйл Макар, Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон – не дают опуститься «Эвеланш» на дно. Вытаскивать каждый матч не получается, но они делают для этого все возможное. Прошлой ночью Нэйт, например, обыграл «Сиэтл».

У Маккиннона – 0+5. У него еще не было матча в сезоне без очков (как и у Макара)

Маккиннон – без вариантов первая звезда вечера. Он поучаствовал в 5 шайбах «Колорадо» из 6, при этом 0+4 он набрал уже к середине второго периода:

● на 3-й минуте обыграл у синей линии сразу двух соперников – Толванена и Райта, продвинулся с шайбой и отдал под бросок Вагнеру;

● на 15-й – вместе с Иваном Иваном сохранил шайбу в контратаке, они вывели Коваленко на бросок – и чех добил шайбу после спасения Грубауэра;

● 27-я минута – и «Колорадо» реализовывает большинство. С передач Макара и Маккиннона забил Лехконен, для которого это первый матч после травмы;

● следующее большинство во втором периоде «Эвеланш» реализовал уже Рантанен, но партнеры все те же – Маккиннон и Макар;

● уже при снятом вратаре «Сиэтла» в конце матча Нэтан отдал Лехконену, чтобы финн вывел шайбу из зоны – а тот нашел длинной передачей Рантанена, который сделал дубль.

Итого: у канадца 5 очков чисто на передачах – где-то первые, где-то вторые, но это абсолютно неважно. Без него этой победы не было бы. Всего у него за вечер 24:21 на льду, «+3» в полезность, 4 броска, 1 блокированный и 1 потеря.

Всего за один матч Маккиннон вырвался в лучшие бомбардиры лиги – еще и с небольшим преимуществом.

Примечательно, что вторым идет его партнер Кэйл Макар. Еще примечательнее, чем это защитник. Но что круче всего: оба ни разу в этом сезоне не уходили без набранных очков – все 13 матчей они отмечались в протоколах. В истории только два тандема начинали сезон круче – и оба из «Бостона».

Но эта серия может прерваться – Кэйл Макар получил повреждение по ходу вечера: пропустил вторую половину второго периода, вышел на одну смену в третьем – и больше не возвращался.

«Он что-то дернул в конце второго периода и не смог продолжить игру», – прокомментировал тренер «Колорадо» Джаред Беднар. И сейчас клубу не до рекордов. Если «Эвс» потеряют еще и Макара, это может стать роковым ударом по шансам команды в сезоне. Один Мак не вытянет.

Коваленко все-таки забил этим вечером – у него 1+1

«Как бы мы ни полагались на наших лучших ребят, лидеров в атаке, нам нужны и другие ребята, которые могут помочь, – говорил важные очевидности Беднар. – У нас этого не было в нескольких матчах, и мы не выигрывали. Мы это получили сегодня вечером – и победили».

Это в первую очередь относится к парням из 3-4 звеньев. Вагнер открыл счет в матче, Паркер Келли ловил на себя все броски (6 блок-шотов!), а Иван Иван и Николай Коваленко забросили по шайбе. Интересно, что российский нападающий сделал это за 2 секунды до конца основного времени. Его просто потеряли на чужом пятачке, когда «Сиэтл» играл в меньшинстве – и он удачно подставил клюшку под прострел Миттлстадта.

У Николая уже 6 (2+4) очков в 13 матчах – в нынешней ситуации это 6-й бомбардир «Колорадо», что неплохо для самого игрока, но довольно грустно для самой команды.

Но вообще Коваленко вполне может воспользоваться нынешней ситуацией с кучей травмированных, чтобы хотя бы внести интригу в борьбу за «Колдер». Как и Иван Иван, кстати. Обоим осталось только почувствовать уверенность – заметно, что они пока еще осваиваются в лиге.

У Никиты Прищепова шансов на это, конечно, меньше – против «Сиэтла» он сыграл всего 7:26. Но и у него есть небольшой повод порадоваться – первый «+1» в полезность в энхаэловской карьере.

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Фото: East News /AP Photo/Jack Dempsey