Плющев о драфте в КХЛ: «У нас любят принимать популистские решения, такие, как выход из ИИХФ. Прежде чем создавать рабочую группу, нужно определиться с задачей»

Владимир Плющев высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

Драфт юниоров уже проводился в лиге с 2009 по 2016 год.

«Для начала нужно определиться с тем, чего они хотят, потому что, насколько я помню, та ярмарка или драфт не соответствовал самому понятию драфта.

Если говорить о классическом драфте, который создан в НХЛ, то там права на талантливых юниоров имеют клубы, находящиеся внизу. У нас же ситуация совершенно другая.

Справедливо, что 5-6 самых талантливых воспитанников клубы оставляют за собой, дают им бронь, чтобы они не участвовали в этой ярмарке. Тогда появляется вопрос: а зачем тогда эту ярмарку делать? Смысл какой драфтовать игроков, чтобы потом клубы их защищали и говорили: «Мы их воспитывали столько лет, так зачем нам их отдавать?»

И на самом деле это совершенно правильно, потому что у нас, в отличие от НХЛ , при клубах существуют системы детских спортивных школ, в которой игроки находятся по 10-15 лет.

В НХЛ любой драфтующийся игрок не привязан ни к какому городу или команде. У нас же каждый воспитанник хочет реализоваться именно в своей команде, которую представляет с детства, таков наш менталитет.

Поэтому прежде чем создавать эту рабочую группу, нужно определиться с задачей, а также с тем, чего вы хотите от нее получить. А то у нас любят принимать популистские решения, такие, как выход из ИИХФ. Думали, что будут самостоятельны, а по итогу чуть засвербило, и мы сразу звоним в ИИХФ со словами: «Помогите, спасите!» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

ФХР о драфте в КХЛ: «Выбор игрока против воли может способствовать его отъезду. Это идет вразрез с позицией Путина. Эта процедура разрушает систему отечественного хоккея»