Андрей Назаров: «Америка сегодня убедилась, что патриотизм выше глобализма. Пока они разбираются с выборами, мы идем своей дорогой, объединившись вокруг национального лидера»
Андрей Назаров высказался об игре россиян в НХЛ в сезоне-2024/25.
«Очень здорово, все наши ребята в НХЛ проводят такой замечательный сезон. Они буквально ставят лигу на уши, а американцы хлопают в ладоши.
Майки с фамилиями российских игроков разлетаются как горячие пирожки, а ведь не сыграно даже половины регулярного чемпионата. Дальше будет только лучше, гонка за лидерство в списке бомбардиров обостряется.
Сегодня вся Америка убедилась, что патриотизм оказался выше глобализма и победил. Пока в США разбираются с президентскими выборами, мы идем своей дорогой, объединившись вокруг нашего национального лидера и встав плечом к плечу друг к другу. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Дональд Трамп, согласно прогнозам, победил на президентских выборах в США.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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