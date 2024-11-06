Андрей Назаров: «Америка сегодня убедилась, что патриотизм выше глобализма. Пока они разбираются с выборами, мы идем своей дорогой, объединившись вокруг национального лидера»

Андрей Назаров высказался об игре россиян в НХЛ в сезоне-2024/25.

«Очень здорово, все наши ребята в НХЛ проводят такой замечательный сезон. Они буквально ставят лигу на уши, а американцы хлопают в ладоши.

Майки с фамилиями российских игроков разлетаются как горячие пирожки, а ведь не сыграно даже половины регулярного чемпионата. Дальше будет только лучше, гонка за лидерство в списке бомбардиров обостряется.

Сегодня вся Америка убедилась, что патриотизм оказался выше глобализма и победил. Пока в США разбираются с президентскими выборами, мы идем своей дорогой, объединившись вокруг нашего национального лидера и встав плечом к плечу друг к другу. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .

Дональд Трамп, согласно прогнозам, победил на президентских выборах в США.