Марченко забил 5-й гол в сезоне НХЛ. Форвард «Коламбуса» набрал 13 очков в 12 играх

Кирилл Марченко забил пятый гол в сезоне НХЛ.

«Коламбус » проиграл «Сан-Хосе » (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко сравнял счет в третьем периоде игры, а одним из ассистентов гола выступил Егор Чинахов.

Также в этом матче Марченко заработал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска по воротам и провел на льду 17:47 на льду (3:58 – в большинстве).

В этом сезоне Марченко набрал 13 (5+8) очков в 12 матчах чемпионата.