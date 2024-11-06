Марченко забил 5-й гол в сезоне НХЛ. Форвард «Коламбуса» набрал 13 очков в 12 играх
Кирилл Марченко забил пятый гол в сезоне НХЛ.
«Коламбус» проиграл «Сан-Хосе» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко сравнял счет в третьем периоде игры, а одним из ассистентов гола выступил Егор Чинахов.
Также в этом матче Марченко заработал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска по воротам и провел на льду 17:47 на льду (3:58 – в большинстве).
В этом сезоне Марченко набрал 13 (5+8) очков в 12 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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