Фастовский о возвращении драфта КХЛ: «Идет процесс формирования рабочей группы, меня туда пригласили»
Кирилл Фастовский приглашен в рабочую группу по возвращению драфта в КХЛ.
Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
«Пока идет процесс формирования рабочей группы, меня пригласили туда в качестве члена группы», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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