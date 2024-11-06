Фастовский о возвращении драфта КХЛ: «Идет процесс формирования рабочей группы, меня туда пригласили»

Кирилл Фастовский приглашен в рабочую группу по возвращению драфта в КХЛ.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Пока идет процесс формирования рабочей группы, меня пригласили туда в качестве члена группы», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский .

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