Фастовский о драфте в КХЛ: «Возможность распределения ребят по клубам дает шанс заиграть многим игрокам. В некоторых командах их переизбыток»
Кирилл Фастовский высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.
Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
«С самого начала был ярым сторонником Ярмарки. Возможность распределения ребят по клубам дает шанс заиграть многим хоккеистам вместо того, чтобы сидеть в своих клубах. В некоторых командах их переизбыток.
Опять же, я ярый сторонник того, что Ярмарку нужно проводить. Должен быть механизм перехода молодых игроков. Всегда это продвигал и на этом настаивал», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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