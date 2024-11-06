Фастовский о драфте в КХЛ: «Возможность распределения ребят по клубам дает шанс заиграть многим игрокам. В некоторых командах их переизбыток»

Кирилл Фастовский высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«С самого начала был ярым сторонником Ярмарки. Возможность распределения ребят по клубам дает шанс заиграть многим хоккеистам вместо того, чтобы сидеть в своих клубах. В некоторых командах их переизбыток.

Опять же, я ярый сторонник того, что Ярмарку нужно проводить. Должен быть механизм перехода молодых игроков. Всегда это продвигал и на этом настаивал», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский .