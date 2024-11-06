Плющев о драфте в КХЛ: «Непонятно, как это будет работать. Допустим, ЦСКА воспитал хорошего хоккеиста. Ну не поедет он в условный Хабаровск или Владивосток»
Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
«В НХЛ драфт подразумевает, что лучшие молодые игроки в итоге пополняют ряды самых слабых команд. Но в нашем случае совершенно непонятно, как это будет работать.
Допустим, ЦСКА воспитал хорошего хоккеиста. Ну не поедет он в условный Хабаровск или Владивосток. Вот определите вы самых талантливых игроков, а дальше? Вот этот момент мне не совсем понятен.
Если в США все города более-менее в одинаковых условиях, то у нас не так. Во многие места не захочет поехать либо сам игрок, либо его родители.
Если хотят возродить этот механизм, то он должен работать как надо. А если сделать так, как это было несколько лет назад, ничего из этого не выйдет. Получится, что опять ради популизма кто-то решил эту идею реализовать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий