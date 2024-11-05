  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Грицюк о 2-м месте СКА по штрафам в КХЛ: «В НХЛ часть шоу – поговорить с судьями, послать соперника. А у нас... Смотрел матчи – там «убивают» просто, и не дают удаление»
14

Грицюк о 2-м месте СКА по штрафам в КХЛ: «В НХЛ часть шоу – поговорить с судьями, послать соперника. А у нас... Смотрел матчи – там «убивают» просто, и не дают удаление»

Арсений Грицюк поделился мнением о количестве удалений игроков СКА.

– Удивляет, что СКА идет вторым по количеству штрафа в лиге (216 минут), больше только у московского «Динамо» (217). При том, что Питер вообще не играет в грязный хоккей. С чем это связано? Может, правила как-то поменялись в межсезонье?

– Поделюсь лично тем, что вижу.

Ребята приехали из-за океана, у них там это принято, знаете – поговорить с судьями, послать соперника, тебя пошлют обратно. И это часть шоу.

А у нас… Наверное, нельзя ничего говорить про наших арбитров, чтобы штраф не получить?

– А вы не говорите. Но мы все знаем, что в НХЛ развит трэшток. Тот же вратарь «Каролины» Петр Кочетков рассказывал, что Александр Овечкин перед тем, как ему забить, постоянно лез под кожу и доставал душу разными словечками.

– Да, это часть шоу. И это правильно. Я смотрел матчи НХЛ в прошлом году.

Там вообще ни за что не дают удаления. Там в противоход идут сопернику, его «убивают» просто. И судьи не свистят, матч дальше продолжается.

Потому что это часть нашей работы, на это люди идут смотреть. А у нас в КХЛ так получается, что где-то могут… А, снова не буду про судей говорить.

– У нас немного другие правила.

– Да, согласен, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.

Эмоциональная реакция Кузнецова – опять не согласен с судьями. СКА проиграл из-за его удаления

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
судьи
logoНХЛ
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoАрсений Грицюк
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Звягин о победе 2:1: «Авангард» не хотел отдавать инициативу «Амуру» – нужно было сыграть терпеливо. Много блокированных бросков и мужественных действий от наших хоккеистов»
217 минут назад
«Металлург» обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ), прервав серию из 3 поражений подряд. Команда Тамбиева отыгралась c 0:2
442 минуты назад
КХЛ. «Сибирь» принимает «Салават», «Барыс» сыграет с «Ак Барсом», «Авангард» обыграл «Амур» в гостях, «Адмирал» уступил «Металлургу» в овертайме
8748 минут назадLive
Губернатор Самарской области поручил разобраться с зарплатами в «Ладе»: «Ликвидируйте в кратчайшие сроки. Задержек ни в одном секторе быть не должно»
559 минут назад
Михаил Дегтярев: «Овечкин догонит Гретцки и на века займет первую строчку по голам в НХЛ. Потому что он наш, любит Россию»
80сегодня, 11:39
«Амур» проиграл 9-й матч подряд – «Авангарду» (1:2). Команда перебросала соперника со счетом 39:19
10сегодня, 11:15
«Амур» прервал безголевую серию в КХЛ после 358 минут – забили «Авангарду» в третьем периоде
8сегодня, 11:05
Потапов о дисциплине Кузнецова: «Думал, что ему позволено чуть больше, но это не так. Судьи не будут терпеть хамского отношения»
3сегодня, 10:29
Кузнецов занимает третье место по штрафным минутам в КХЛ. У форварда СКА их 30, у Зыкова – 37
7сегодня, 10:10
«Амур» может назначить Алексея Заварухина на пост главного тренера (Алексей Потапов)
9сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Кожевников: «Не думаю, что Ковальчук нужен «Спартаку» – не усилит. Надо укреплять оборону, с атакой все хорошо»
1сегодня, 10:49
Алексей Терещенко: «Овечкин выглядит очень хорошо: стремление, борьба, классно! Орлов – тоже большой молодец»
сегодня, 10:39
«Нефтехимик» расторгнет контракт со Шмелевым спустя месяц после перехода форварда («Бизнес Online»)
2сегодня, 09:51
«Эдмонтон» обменял Глисона в «Филадельфию» на Аттарда. Защитники играли в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 08:40
Прохоркин – первый центр «Авангарда» в матче с «Амуром». Галиев вернулся в состав после травмы, Грант дебютирует за команду
7сегодня, 08:15
Форвард «Динамо» Уил после поражения от «Торпедо»: «Немного даже неприятно, когда наш стадион наполовину заполнен их фанатами»
2сегодня, 07:50
Защитник «Сент-Луиса» Броберг пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ноги. Тренер «Блюз» сказал, что «все могло быть намного хуже»
1сегодня, 07:10
Евгений Свечников о том, что его сравнивают с Малкиным: «Мы игроки разного калибра, здесь даже говорить не о чем. Это уж так, главный тренер называет Джино»
3сегодня, 06:15
Зуб приступил к тренировкам с «Оттавой». Защитник пропустил 8 матчей из-за сотрясения мозга
сегодня, 05:55
Лайне остается кандидатом в сборную Финляндии на Турнир четырех наций, несмотря на травму колена
1сегодня, 05:40