Грицюк о 2-м месте СКА по штрафам в КХЛ: «В НХЛ часть шоу – поговорить с судьями, послать соперника. А у нас... Смотрел матчи – там «убивают» просто, и не дают удаление»

Арсений Грицюк поделился мнением о количестве удалений игроков СКА.

– Удивляет, что СКА идет вторым по количеству штрафа в лиге (216 минут), больше только у московского «Динамо» (217). При том, что Питер вообще не играет в грязный хоккей. С чем это связано? Может, правила как-то поменялись в межсезонье?

– Поделюсь лично тем, что вижу.

Ребята приехали из-за океана, у них там это принято, знаете – поговорить с судьями, послать соперника, тебя пошлют обратно. И это часть шоу.

А у нас… Наверное, нельзя ничего говорить про наших арбитров, чтобы штраф не получить?

– А вы не говорите. Но мы все знаем, что в НХЛ развит трэшток. Тот же вратарь «Каролины» Петр Кочетков рассказывал, что Александр Овечкин перед тем, как ему забить, постоянно лез под кожу и доставал душу разными словечками.

– Да, это часть шоу. И это правильно. Я смотрел матчи НХЛ в прошлом году.

Там вообще ни за что не дают удаления. Там в противоход идут сопернику, его «убивают» просто. И судьи не свистят, матч дальше продолжается.

Потому что это часть нашей работы, на это люди идут смотреть. А у нас в КХЛ так получается, что где-то могут… А, снова не буду про судей говорить.

– У нас немного другие правила.

– Да, согласен, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк .

Эмоциональная реакция Кузнецова – опять не согласен с судьями. СКА проиграл из-за его удаления