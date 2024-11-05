Грицюк о бонусе за топ-3 бомбардиров КХЛ: «У меня нет – не такие запросы. Давайте, чтобы лига давала бонусы за тройку бомбардиров. Может, в регламенте пропишем?»
Нападающий СКА находится в лидующей группе хоккеистов, набрав 22 (8+14) очка. Еще у трех игроков – Джоша Ливо, Кирилла Пилипенко и Максима Шабанова – также по 22 балла.
– А в лучшие бомбардиры лиги вы пошли не за тем, чтобы бонус получить? Это вас так урезание зарплаты мотивировало?
– Какой еще бонус?
– Помню, Александр Радулов рубился за бонус в 80 млн рублей, чтобы попасть в топ-3 бомбардиров.
– Так этого у каждого индивидуально свой пункт в контракте. У меня такого нет. У меня не такие запросы.
Но вы хорошее предложение сделали – давайте, чтобы лига всем давала бонусы, кто в тройку бомбардиров заходит. Может, в регламенте пропишем? Вот это была бы мотивация!
А вообще я выхожу на каждый матч, чтобы просто получить удовольствие от игры, от своего дела.
И так получается, что еще и вознаграждение приходит – голы, очки. Конечно, это приятно, – сказал Арсений Грицюк.
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