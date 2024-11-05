Экс-директор «Трактора» Баландин о СКА: «Ротенберг ставит интересную игру. Клубу нужно сбросить балласт, чтобы пойти за Кубком Гагарина»

Андрей Баландин считает, что СКА нужно убрать несколько игроков из состава.

«Мы все понимаем, что СКА – мощная команда, у которой нет никаких проблем в бытовом плане и с деньгами. Она может показывать крутой хоккей.

Ротенберг ставит интересную игру как для специалистов, так и для болельщиков. Ошибки бывают в любом деле, и до плей-офф нужно привести команду в полный порядок.

Единственное, мне кажется, там нужно пересмотреть свои взгляды на некоторых игроков, их имена я называть не буду. Поэтому нужно принять меры, и вовремя сбросить балласт, чтобы пойти вверх за Кубком Гагарина.

У СКА хороший консультант, Владимир Владимирович Юрзинов, который может дать ценные советы», – сказал бывший директор «Трактора » Андрей Баландин.

Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Ротенберг понял, что ошибся, взяв его в СКА, кажется. Евгений психует, многое не получается. Талант без трудолюбия – мертвый талант»