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  • Экс-директор «Трактора» Баландин о СКА: «Ротенберг ставит интересную игру. Клубу нужно сбросить балласт, чтобы пойти за Кубком Гагарина»
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Экс-директор «Трактора» Баландин о СКА: «Ротенберг ставит интересную игру. Клубу нужно сбросить балласт, чтобы пойти за Кубком Гагарина»

Андрей Баландин считает, что СКА нужно убрать несколько игроков из состава.

«Мы все понимаем, что СКА – мощная команда, у которой нет никаких проблем в бытовом плане и с деньгами. Она может показывать крутой хоккей.

Ротенберг ставит интересную игру как для специалистов, так и для болельщиков. Ошибки бывают в любом деле, и до плей-офф нужно привести команду в полный порядок.

Единственное, мне кажется, там нужно пересмотреть свои взгляды на некоторых игроков, их имена я называть не буду. Поэтому нужно принять меры, и вовремя сбросить балласт, чтобы пойти вверх за Кубком Гагарина.

У СКА хороший консультант, Владимир Владимирович Юрзинов, который может дать ценные советы», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Ротенберг понял, что ошибся, взяв его в СКА, кажется. Евгений психует, многое не получается. Талант без трудолюбия – мертвый талант»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoТрактор
logoВладимир Юрзинов
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoРоман Ротенберг
Андрей Баландин
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