Ротенберг о вратарях СКА: «У нас длинный путь. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них в финале вышел четвертый голкипер, потому что трое других травмировались. Все ребята нужны»
Сегодня клуб проиграл «Куньлуню» в овертайме со счетом 1:2.
– Сейчас в СКА три сильных молодых вратаря плюс опытный Никита Серебряков. Как будет между ними распределяться время?
– Нам нужны все игроки. У нас длинный путь. В прошлом сезоне после первой серии плей-офф у нас десять игроков основного состава получили травмы в столкновениях, когда играли в стык – была жесткая бескомпромиссная борьба. Поэтому мы должны быть готовы к любой ситуации.
У нас все тренируются, отлично идет тренировочный процесс. Мы много тренируемся и продолжаем тренироваться. Довольны всеми нашими ребятами, даже теми, которые не играют на сегодняшний день. Они все будут играть.
В позапрошлом сезоне «Вегас» выиграл Кубок Стэнли – у них в финале вышел четвертый вратарь, потому что трое других травмировались. Поэтому все ребята нужны.
У нас длинный путь, в хоккее очень жесткая игра. Идет игра в стык, много борьбы, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
За СКА сыграл еще один любимый вратарь Ротенберга – он полгода не выходил в официальных матчах
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