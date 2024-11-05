Рыбин об Овечкине: «Играет ярко, легко, нет тяжести, которая была в прошлом сезоне. Александр идет к рекорду, держим кулаки»
Максим Рыбин впечатлен игрой Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В 11 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 14 (7+7) очков.
«Я практически все игры посмотрел, особенно на этой неделе. Овечкин сейчас играет очень ярко, хорошо, легко в хоккейном плане. Легкое катание у Александра, нет той тяжести, которая была в прошлом сезоне. Это круто!
Держим кулаки, пожелаем Овечкину удачи. Он идет к этому рекорду, и дай Бог ничто бы его не остановило», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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