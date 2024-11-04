Илья Ковальчук: «Овечкин сезон начал супер. Осталось 34 шайбы до великого рекорда. Мы все поддерживаем его в этом»
Илья Ковальчук высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В 11 играх нынешнего сезона на счету Александр Овечкин 14 (7+7) очков.
«Овечкин сезон начал супер. Ему осталось 34 шайбы до великого рекорда. Мы его все поддерживаем в этом», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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