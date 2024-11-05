Александр Якушев: «Признание Овечкина в НХЛ можно оценить только с одной точки зрения – великий хоккеист. Он уже всем все доказал»
«Это признание Александра Овечкина в НХЛ можно оценить только с одной точки зрения: он великий хоккеист.
То, чего Александр добивается, ни для кого не должно быть неожиданностью, потому что он своей игрой и карьерой уже всем все доказал.
И он снова все доказывает и заброшенными шайбами, и точными передачами, несмотря на свой [солидный] возраст.
Александр сейчас с большой скоростью приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Поэтому не будем удивляться признанию, а еще раз поздравим Овечкина с выдающимся результатом и выдающейся карьерой. А многим молодым и талантливым игрокам НХЛ еще надо стать такими великими хоккеистами.
Дай Бог, чтобы у них спортивная судьба сложилась так же, как у Овечкина. Потому что этот путь очень тернистый и очень тяжелый», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
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