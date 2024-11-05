Александр Якушев: «Признание Овечкина в НХЛ можно оценить только с одной точки зрения – великий хоккеист. Он уже всем все доказал»

Александр Якушев назвал Александра Овечкина великим хоккеистом.

«Это признание Александра Овечкина в НХЛ можно оценить только с одной точки зрения: он великий хоккеист.

То, чего Александр добивается, ни для кого не должно быть неожиданностью, потому что он своей игрой и карьерой уже всем все доказал.

И он снова все доказывает и заброшенными шайбами, и точными передачами, несмотря на свой [солидный] возраст.

Александр сейчас с большой скоростью приближается к рекорду Уэйна Гретцки . Поэтому не будем удивляться признанию, а еще раз поздравим Овечкина с выдающимся результатом и выдающейся карьерой. А многим молодым и талантливым игрокам НХЛ еще надо стать такими великими хоккеистами.

Дай Бог, чтобы у них спортивная судьба сложилась так же, как у Овечкина. Потому что этот путь очень тернистый и очень тяжелый», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .