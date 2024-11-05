Михаил Дегтярев: «Овечкин догонит Гретцки и на века займет первую строчку по голам в НХЛ. Потому что он наш, любит Россию»

Михаил Дегтярев оценил погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Уверен, Александр догонит Гретцки и на века займет первую строчку по голам в НХЛ . Потому что он наш, он любит Россию.

Я ему, кстати, хочу сказать спасибо. Мы вместе с ним в июне открывали большой детско-юношеский турнир. Он оказывает поддержку, в том числе финансово», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.