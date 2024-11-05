Михаил Дегтярев: «Овечкин догонит Гретцки и на века займет первую строчку по голам в НХЛ. Потому что он наш, любит Россию»
Михаил Дегтярев оценил погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Уверен, Александр догонит Гретцки и на века займет первую строчку по голам в НХЛ. Потому что он наш, он любит Россию.
Я ему, кстати, хочу сказать спасибо. Мы вместе с ним в июне открывали большой детско-юношеский турнир. Он оказывает поддержку, в том числе финансово», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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