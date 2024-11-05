Ротенберг о Мойсевиче: «Феноменально сыграл с «Куньлунем», у него сумасшедший потенциал. В СКА четыре сильных вратаря. Это дорогого стоит»

Роман Ротенберг оценил игру Павла Мойсевича в матче с «Куньлунем» (1:2 ОТ).

– После долгого перерыва за СКА сыграл Павел Мойсевич. Как вы оцениваете его возвращение?

– Вы знаете, если взять хорошее в этом матче – это абсолютно точно игра нашего вратаря. Абсолютно феноменально сыграл.

Конечно, мы не хотим перехваливать наших молодых игроков. Иван Выдренков тоже забросил свою первую шайбу в КХЛ – поздравляю его. Иван – тоже лидер команды, которая выиграла Кубок Харламова в прошлом сезоне. Выдренков забивал в финале, был лидером в «СКА-1946». Также он был у нас в основе весь сезон. Не так много играл, поэтому здорово, что сегодня он забил. Молодец – поздравляем Ивана.

И, конечно, наш вратарь Павел Моисеевич, который, к сожалению, был травмирован. Мы бы хотели, чтобы он уже играл... У него была очень хорошая статистика в прошлом сезоне – 94,2% отраженных бросков. Он держит этот уровень – стабильность признак мастерства, это всего лишь одна игра.

Желаем, чтобы Павел сохранил стабильность и продолжал улучшать свою игру. Как мы все видим, у него сумасшедший потенциал, очень хороший.

Но это молодые ребята, поэтому нельзя их хвалить. Все через работу. Продолжаем работать – у нас в этом плане улучшается ситуация. В СКА четыре сильных вратаря. Это дорогого стоит, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

За СКА сыграл еще один любимый вратарь Ротенберга – он полгода не выходил в официальных матчах