  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Мойсевиче: «Феноменально сыграл с «Куньлунем», у него сумасшедший потенциал. В СКА четыре сильных вратаря. Это дорогого стоит»
2

Ротенберг о Мойсевиче: «Феноменально сыграл с «Куньлунем», у него сумасшедший потенциал. В СКА четыре сильных вратаря. Это дорогого стоит»

Роман Ротенберг оценил игру Павла Мойсевича в матче с «Куньлунем» (1:2 ОТ).

– После долгого перерыва за СКА сыграл Павел Мойсевич. Как вы оцениваете его возвращение?

– Вы знаете, если взять хорошее в этом матче – это абсолютно точно игра нашего вратаря. Абсолютно феноменально сыграл.

Конечно, мы не хотим перехваливать наших молодых игроков. Иван Выдренков тоже забросил свою первую шайбу в КХЛ – поздравляю его. Иван – тоже лидер команды, которая выиграла Кубок Харламова в прошлом сезоне. Выдренков забивал в финале, был лидером в «СКА-1946». Также он был у нас в основе весь сезон. Не так много играл, поэтому здорово, что сегодня он забил. Молодец – поздравляем Ивана.

И, конечно, наш вратарь Павел Моисеевич, который, к сожалению, был травмирован. Мы бы хотели, чтобы он уже играл... У него была очень хорошая статистика в прошлом сезоне – 94,2% отраженных бросков. Он держит этот уровень – стабильность признак мастерства, это всего лишь одна игра.

Желаем, чтобы Павел сохранил стабильность и продолжал улучшать свою игру. Как мы все видим, у него сумасшедший потенциал, очень хороший.

Но это молодые ребята, поэтому нельзя их хвалить. Все через работу. Продолжаем работать – у нас в этом плане улучшается ситуация. В СКА четыре сильных вратаря. Это дорогого стоит, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

За СКА сыграл еще один любимый вратарь Ротенберга – он полгода не выходил в официальных матчах

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoКуньлунь Ред Стар
logoПавел Мойсевич
logoИван Выдренков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о подсечке в игре с «Куньлунем»: «Пока Воробьев лежал и апеллировал к судьям, человек вышел один в ноль. Такая же ситуация в овертайме. Какой в этом смысл? Нельзя искать справедливость, надо в играть»
7сегодня, 20:18
Роман Ротенберг: «Попросил Кузнецова и Деанджело не говорить с судьями. В Америке общение идет, но у нас нет таких традиций. Надо уважать нашу культуру»
24сегодня, 19:29
Ротенберг о вратарях СКА: «У нас длинный путь. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них в финале вышел четвертый голкипер, потому что трое других травмировались. Все ребята нужны»
17сегодня, 18:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Эдмонтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Нэшвилл» примет «Лос-Анджелес»
1554 минуты назад
Микко Рантанен: «Ничушкин – важная часть «Колорадо». Очевидно, что он нам нужен»
55 минут назад
Сергей Черкас: «СКА набрал очки в 8 из 10 последних матчей. О каком кризисе можно говорить? Чемпионат длинный, плей-офф все расставит на места»
2сегодня, 21:49
🌟 Отвечайте на 6 вопросов про Овечкина и выигрывайте поездку на матч «Вашингтона»
сегодня, 21:30Спецпроект
Ничушкин вернется в состав «Колорадо» в матче с «Вашингтоном» 16 ноября
9сегодня, 20:41
Ротенберг о подсечке в игре с «Куньлунем»: «Пока Воробьев лежал и апеллировал к судьям, человек вышел один в ноль. Такая же ситуация в овертайме. Какой в этом смысл? Нельзя искать справедливость, надо в играть»
7сегодня, 20:18
Илья Ковальчук: «Главное поражение для меня – на Олимпиаде в Сочи от финнов. Я потом многое проанализировал, поменял подготовку. Неудачи мотивируют»
3сегодня, 19:55
Роман Ротенберг: «Попросил Кузнецова и Деанджело не говорить с судьями. В Америке общение идет, но у нас нет таких традиций. Надо уважать нашу культуру»
24сегодня, 19:29
Властимил Петржела: «В Чехии меня приняли за русского шпиона за то, что выразил мнение о Гашеке. Все, что он говорит, – ненормально. Я не против того, что россияне играют в НХЛ»
20сегодня, 19:14
КХЛ. СКА проиграл «Куньлуню», «Спартак» победил «Сочи», «Динамо» Москва уступило «Торпедо», «Витязь» обыграл «Динамо» Минск
158сегодня, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Макдэвид участвовал в утренней раскатке «Эдмонтона» впервые после травмы: «Делаю все возможное, чтобы мне стало лучше»
2сегодня, 21:27
Илья Ковальчук: «Овечкин сезон начал супер. Осталось 34 шайбы до великого рекорда. Мы все поддерживаем его в этом»
2сегодня, 20:58
Ларионов о том, что разбил звено Фирстов – Летунов – Артамонов в игре с «Динамо»: «Максим сказал, что устал. Никита немного захлебнулся в 1-м периоде»
сегодня, 20:53
Агент Овечкина: «Саша провел качественную подготовку к сезону, «Вашингтон» усилился. Пока все складывается очень хорошо»
3сегодня, 19:59
Дмитрий Васильев о словах Дюамель: «Фигурное катание давно стало глобализированным. Пусть задаст такой же вопрос нашим хоккеистам в НХЛ. Хотел бы услышать, в какое место ее пошлют»
сегодня, 19:46
Зубов об 1:3 от «Спартака»: «Неплохая игра, но счет на табло. Нам нужно более настырно лезть на пятак, бросать. Голы придут»
1сегодня, 18:57
Форвард «Торпедо» Воронин достиг отметки 500 матчей в КХЛ
2сегодня, 16:17
Сергей Телегин о драке Робинсона с Шалуновым: «Молодец! Все правильно сделал. На него налетели и он показал то, что нужно было»
3сегодня, 15:59
Гернат о Радулове: «Он знает, как побеждать. Именно такой лидер был необходим «Локомотиву». Мы следуем за ним и становимся лучше каждый день»
3сегодня, 15:38
Быков о погоне Овечкина за Гретцки: «Говорим не о 15-летнем мальчике, которому это могло бы вскружить голову. Хоккеисты такого уровня сконцентрированы на своей игре»
сегодня, 14:44