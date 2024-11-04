За СКА сыграл еще один любимый вратарь Ротенберга – он полгода не выходил в официальных матчах

Серебряков хотя бы пообедал?

Ротация вратарей в СКА – одна из интриг, сопровождающих петербургский клуб на протяжении всего сезона (и не только этого). В КХЛ прошло всего два месяца регулярки, а у СКА было уже три стартовых голкипера. На каждого из них Роман Ротенберг надеялся на определенном отрезке сезона.

Теперь, возможно, появился четвертый. Точнее, вернулся в состав: 20-летний Павел Мойсевич восстановился после травмы и вышел с первых минут в матче против «Куньлуня» (1:2 ОТ).

Мойсевич за последние полгода не сыграл ни в одном официальном матче.

Мойсевич зарекомендовал себя в прошлом сезоне – потом ушел на драфте НХЛ

Белорусский вратарь выстрелил в регулярке-2023/24. Главный тренер СКА Роман Ротенберг часто использовал его бэкапом и выпускал во время неудачно складывающихся матчей.

Это работало – не только для команды в целом, но и для самого вратаря. Мойсевич даже установил рекорд по продолжительности сухой серии со старта карьеры в КХЛ – 242 минуты и 55 секунд. Впервые он пропустил аж в седьмом матче от «Витязя» (6:1). Конечно, если учитывать все выходы на замену.

Об успехах Павла в прошлом сезоне мы уже писали отдельно . Регулярку он закончил с шикарными показателями: 94,2% отраженных бросков в 13 матчах. Мойсевич даже провел одну игру в плей-офф. Удивительно, но и тогда его тоже выпустили на замену: сыграл вместо Никиты Серебрякова в стартовом матче серии первого раунда против «Торпедо» (2:5).

После вылета СКА Мойсевича отправили на помощь команде МХЛ. В составе СКА-1946 Павел выиграл Кубок Харламова (94,6% ОБ в 10 матчах) и отметился одним сухарем в чемпионском плей-офф.

После успешного сезона Павла даже выбрали на драфте НХЛ, хотя он считался «переростком» и был доступен для выбора еще в предыдущий год. Таких игроков обычно либо обходят стороной, либо берут очень низко. Но на Мойсевича обратил внимание «Вегас» – клуб даже потратил пик третьего раунда.

СКА тоже высоко ценит Павла. Ротенберг не раз говорил о нем, пока Мойсевич лечился: «У нас возвращается Павел Мойсевич, который, к сожалению, был травмирован. Он был в прошлом сезоне одним из лучших . В МХЛ он выиграл Кубок Харламова, выстоял, хотя последняя игра была очень тяжелая. Я был на той игре в Ярославле, и во многом победа – его заслуга».

Сейчас Мойсевич пополняет и без того большой список играющих вратарей СКА.

СКА постоянно меняет вратарей – в заявку попадали уже пять разных голкиперов

Роман Ротенберг перед стартом регулярки говорил: «У нас конкуренция – двигатель прогресса на всех позициях. Когда на одну позицию есть несколько игроков, это всегда замечательно. Это двигатель команды вперед».

В ситуации с голкиперами этот принцип реализуется на полную. Хотя и кажется, что зачастую конкуренцию подогревает сам Ротенберг. Проследим хронологию изменений на позиции стартового вратаря в СКА.

5 сентября. Регулярку в основе начал Никита Серебряков. Но у него все сразу пошло не так: после двух пропущенных шайб в первом матче с «Металлургом» (4:5 ОТ) его заменили на Артемия Плешкова.

Ротенберг уверял – дело не в Серебрякове: «Это больше для того, чтобы взбодрить команду. К Никите нет вопросов».

7 сентября. Плешкову постепенно стали доверять гораздо больше. Уже на следующую игру с «Ладой» (3:1) он вышел в старте. Серебряков вернулся только через четыре матча – против «Сочи» (7:4).

В октябре появлялись слухи о возможном обмене Серебрякова. А Плешков оставался основным голкипером СКА. Но и это продлилось не так долго.

9 октября. СКА вернул из аренды в «Сочи» молодого Егора Заврагина. Ротенберг сразу отсыпал ему комплименты: «Он похож на Илью Набокова. Такой же высокий, мощный, трудолюбивый, с характером. Он не раздолбай. Понимает, что надо много работать и тренироваться, полностью отдаваясь хоккею. Заврагин имеет внутренний настрой, что он хочет стать лучшим в мире».

При любом поводе Ротенберг пробовал Заврагина в деле: 10 октября в матче с минским «Динамо» (2:4) Егор вышел на третий период. Дебют в новой команде не особо получился, так как с четырех бросков он пропустил один гол. Но это не повлияло на планы Ротенберга – следующую игру Заврагин начал в основе .

После смены обстановки Заврагин не так успешен, как в «Сочи». Отчасти это связано с меньшей нагрузкой: в «Сочи» по воротам Егора бросали в среднем 34 раза, а в СКА – 26,4. Поэтому просел и процент отраженных бросков: 94,1% в аренде и 91,6% в СКА.

Тем не менее, на словах Ротенберг выражал позитив касательно Заврагина. Последнее подобное высказывание датировано 2 ноября: «У него нет слабых сторон. Может, когда-то были, но для этого у нас есть тоже наш тренерский штаб. Мы много работаем с нашими вратарями».

4 ноября. Но через два дня в воротах появился Павел Мойсевич. Количество задействованных голкиперов в матчах СКА достигло пяти человек. Последним вратарем является Глеб Саранчук. Он не выходил на лед, но попадал в заявку в качестве запасного.

Первый матч Мойсевич проиграл, но сыграл хорошо: отразил 31 бросок и пропустил всего дважды. Его явно нельзя назвать виновником неудачного результата, но логику принятия решений Ротенберга сложно понять.

В середине октября Ротенберг рассказывал о настроении Никиты Серебрякова: «Он сегодня обедал, он выспался, он тренировался. У него все очень хорошо, поверьте мне».

Мойсевич восстановился после травмы и сразу залетел в основу. Серебряков не попадает в заявку с 5 октября. Как дела у него сейчас?

7 важных игроков КХЛ, которые провалили старт сезона

Момент дня в КХЛ: технарь из «Локомотива» вызвал на бой американского здоровяка

Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев; ХК СКА