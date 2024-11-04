Кравец о 2:1 со СКА: «Хорошая победа, радостная. Выполнили установку, играли правильно, по плану»

Михаил Кравец прокомментировал победу в матче против СКА (2:1 ОТ).

«Хорошая победа, радостная. Против серьезного соперника, который идет вверху таблицы. Плюс после матча с «Северсталью» хотели доказать, что готовы играть со всеми и можем побеждать любую команду.

Нужно было много усилий со стороны вратаря и всей команды. Выполнили установку, играли правильно, по плану, который обсуждали на собрании.

Это самое главное, что ребята умеют делать свою работу, просто нужно делать ее каждый день. Победы поднимают настроение всегда, тем более над таким соперником, как СКА .

Дальше нужно опять выходить, доказывать. Только работая каждый день, мы сможем добиться нашей цели», – сказал главный тренер «Куньлуня » Михаил Кравец .