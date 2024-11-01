Гол Ильина на 7-й секунде «Куньлуню» – самый быстрый в сезоне КХЛ. Форвард побил рекорд «Северстали»
Михаил Ильин забил самый быстрый гол «Северстали» в КХЛ.
Команда под руководством Андрея Козырева принимает «Куньлунь» (2:0, первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На 7-й секунде первого периода 19-летний форвард «Северстали» Михаил Ильин открыл счет и стал автором самой быстрой шайбы клуба в КХЛ.
Предыдущий рекорд принадлежал Богдану Якимову, который 13 февраля 2020 года отличился на 8-й секунде в матче с «Куньлунем».
Также Ильин стал автором самой быстрой шайбы текущего сезона КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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