Гол Ильина на 7-й секунде «Куньлуню» – самый быстрый в сезоне КХЛ. Форвард побил рекорд «Северстали»

Михаил Ильин забил самый быстрый гол «Северстали» в КХЛ.

Команда под руководством Андрея Козырева принимает «Куньлунь » (2:0 , первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 7-й секунде первого периода 19-летний форвард «Северстали » Михаил Ильин открыл счет и стал автором самой быстрой шайбы клуба в КХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал Богдану Якимову , который 13 февраля 2020 года отличился на 8-й секунде в матче с «Куньлунем».

Также Ильин стал автором самой быстрой шайбы текущего сезона КХЛ.