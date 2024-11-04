Сергей Телегин о драке Робинсона с Шалуновым: «Молодец! Все правильно сделал. На него налетели и он показал то, что нужно было»

Сергей Телегин подвел итоги матча с «Локомотивом» (3:5).

В середине первого периода Бадди Робинсон подрался с Максимом Шалуновым .

– Очень тяжелая игра, очень хороший соперник. Нужно было просто больше забить, и все. Будем учиться на своих ошибках. А так, я считаю, мы хорошо играли.

– Первая игра с «Локомотивом» после плей-офф. Насколько та серия осталась в памяти и была ли дополнительная мотивация?

– Не думаю, чтобы была прям какая-то дополнительная мотивация, нет. Просто важно было обыграть этого соперника сейчас.

– Насколько при счете 0:2 команду всколыхнула драка Бадди Робинсона?

– Молодец! Все правильно сделал. Просто на него налетели и он показал то, что нужно было показать.

– Матч был уровня плей-офф как по содержанию, так и по эмоциям. Согласен, что это была особенная игра?

– Да, безусловно. Была игра кость в кость. После таких матчей нужно делать правильные выводы. Это очень хорошо учит, показывает, кто ты есть, – сказал защитник «Трактора » Сергей Телегин .

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