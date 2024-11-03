Момент дня в КХЛ: технарь из «Локомотива» вызвал на бой американского здоровяка

Сильный поступок Шалунова.

«Локомотив» обыграл «Трактор» (5:3) в матче лидеров двух конференций. Интрига держалась до самого конца, хотя все могло решиться еще во втором периоде.

Половинчатое решение судей: отменили гол из-за нарушения, но не назначили штраф

Самый противоречивый эпизод в этом отрезке — отмененная шайба нападающего «Локомотива» Максима Шалунова.

Голкипер «Трактора» Зак Фукале вышел за ворота, чтобы отдать пас игроку «Трактора», но попал прямо в клюшку Шалунову. Сзади в этот момент к вратарю подкатил Максим Березкин.

Фукале моментально осознал ошибку и вернулся на пятак. Вместе с ним поехал Березкин. Он занял неудобную позицию – между воротами и Фукале. Березкин предусмотрел возможное нарушение и даже отвел руки назад. Казалось, здесь все по правилам.

Фукале сел на щитки, чтобы перекрыть бросок Шалунова. Но момент уже был упущен – нападающий попал в практически пустые ворота. После гола Фукале вопрошающе развернулся к арбитрам. Судьи быстро отреагировали: дали свисток и сразу же отменили гол.

Арбитры объявили о помехе даже без дополнительного просмотра. Вероятно, они что-то увидели в действиях Березкина. Но напрашивается другой вопрос: почему никого не удалили?

За блокировку или помеху вратаря предусмотрен отдельный штраф. Его можно избежать только в том случае, если нарушение выявили во время дополнительного видеопросмотра по запросу тренера или судей. В итоге обошлось без удаления, но гол Шалунову все равно почему-то не засчитали.

Для Березкина матч получился неудачным и в другом. Нападающий прервал 11-матчевую результативную серию. За это время форвард набрал 12 (3+9) очков. Первое место среди бомбардиров «Локомотива» он все равно сохранил и делит его вместе с Артуром Каюмовым (19 очков).

Шалунов все равно выдал яркий матч в родном Челябинске: забросил юбилейную шайбу и подрался

Шалунов все же забил — в первом периоде. Удивительно, но она тоже вышла неоднозначной. Максим реализовал второе удаление «Трактора». Судьи взяли просмотр: нападающий бросил с острого угла, и каким-то невероятным образом шайба просочилась между коньком Фукале и штангой.

Сомнений судьям добавил вратарь. Сразу после гола Зак что-то показал арбитрам и изложил собственную позицию по моменту. Но вид из ворот все определил – гол действительно был.

Эта шайба стала 200-й в карьере Шалунова. Кроме Максима через этот рубеж перешагнули всего 12 игроков в истории КХЛ.

Символично, что Шалунов отпраздновал юбилей в родном Челябинске. На арене присутствовали его родители и особенно радовались новому достижению игрока.

Шалунов удивил не только результативными действиями. В том же первом периоде Максим устроил потасовку с габаритным форвардом «Трактора» Бадди Робинсоном (196 см, 107 кг). Началось все с фола американца на Артуре Каюмове. После жестокого момента возле борта игрок «Локомотива» упал на лед и не сразу поднялся. Обошлось без травмы, но Шалунов вступился за партнера.

Робинсон воспринял это как вызов: нанес Шалунову мощный удар, схватил хоккеиста за свитер и уложил его на лед. Максим не отреагировал на нападки Робинсона и сразу принял поражение. Но судьи все равно удалили обоих за драку на 5 минут, а Робинсону добавили еще две за блокировку Каюмова.

После игры главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин похвалил Шалунова за смелость: «Макс очень хороший посыл дал всей команде. Не побоялся и заступился за партнера против профессионального в этом плане игрока. Думаю, это был хороший сигнал для всей команды».

Без усилия воли такие матчи не выигрывают.

Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk