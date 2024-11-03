Робинсон о 3:5 от «Локомотива»: «Все было очень близко. Мы не все свои возможности смогли воплотить в заброшенные шайбы. Это хороший урок»
– После матча осталось много эмоций. Встречались две сильные команды, которые лидируют в своих конференциях. Соперник реализовал свои моменты, а мы не все свои возможности смогли воплотить в заброшенные шайбы.
Это хороший урок для нас, что поможет в будущих матчах чемпионата.
– В прошлом сезоне «Трактор» проиграл «Локомотиву» во всех матчах. В чем проблема играть с этим соперником?
– Никаких проблем нет. У соперника хорошая команда, и у нас тоже. В этом матче все было очень близко. Если бы мы реализовали свои шансы, то счет мог бы быть и в нашу пользу. Нужно отдать должное сопернику: в концовке он забил пятый гол и победил.
– Перед игрой не вспоминали плей-офф, в котором «Трактор» тоже уступил «Локомотиву»?
– Конечно, мы помним про плей-офф, но уже новый сезон. В этом чемпионате мы еще встретимся с «Локомотивом», так что будет возможность взять реванш. К этому времени нам нужно будет стать лучше, – сказал нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.
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