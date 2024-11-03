Бадди Робинсон: «Шалунов – хороший игрок, не побоялся драться. Биться с ним было тяжело»

Бадди Робинсон высказался о драке с Максимом Шалуновым в матче КХЛ.

Форварды провели кулачный поединок в середине первого периода игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Трактором » и «Локомотивом » (3:5).

– Судьи дали мне нарушение, и я почувствовал, что кто-то толкает меня. Я не говорю по-русски, но инстинктивно я понял, что он хочет подраться со мной.

Он сделал шаг вперед, и я постарался сделать лучшее для моей команды.

– Показалось, что победа в драке далась вам легко.

– Легких драк не бывает. Хочу отдать должное сопернику: он хороший игрок, не побоялся драться и биться с ним тоже было тяжело.

– Во время драки вы не думали, что Шалунов – это тот самый игрок, после столкновения с которым в плей-офф травму получил Зак Фукале?

– Я даже не понял, кто это. Узнал, что это Шалунов только после драки. Так что никаких особых чувств не было, – сказал нападающий «Трактора» Бадди Робинсон .

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