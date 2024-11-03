Робинсон подрался с Шалуновым. Форвард «Трактора» нанес мощный удар, после уложив игрока «Локомотива» на лед

Бадди Робинсон подрался с Максимом Шалуновым.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ «Трактор » принимает «Локомотив » (1:2, первый период). Форварды провели кулачный поединок в середине первого периода.

Робинсон нанес Шалунову мощный удар правой рукой, после чего схватил игрока ярославской команды за свитер и уложил его на лед, не став добивать.