Робинсон подрался с Шалуновым. Форвард «Трактора» нанес мощный удар, после уложив игрока «Локомотива» на лед
Бадди Робинсон подрался с Максимом Шалуновым.
В матче Фонбет чемпионата КХЛ «Трактор» принимает «Локомотив» (1:2, первый период). Форварды провели кулачный поединок в середине первого периода.
Робинсон нанес Шалунову мощный удар правой рукой, после чего схватил игрока ярославской команды за свитер и уложил его на лед, не став добивать.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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