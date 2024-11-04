Дерек Барак: «В России мне понравилась кухня, но я еще не пробовал шашлык. Пока не решаюсь. Мне достаточно других блюд»
Дерек Барак рассказал, что ему понравилась кухня в России.
Нападающий играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2023 года.
«В России мне понравилась кухня, но я еще не пробовал шашлык.
Я часто обедаю с Джереми [Руа] и его женой. Она периодически заказывает, но я пока не решаюсь. Мне достаточно других блюд», – сказал американский форвард «Витязя» Дерек Барак.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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