Дерек Барак: «В России мне понравилась кухня, но я еще не пробовал шашлык. Пока не решаюсь. Мне достаточно других блюд»

Дерек Барак рассказал, что ему понравилась кухня в России.

Нападающий играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2023 года.

«В России мне понравилась кухня, но я еще не пробовал шашлык.

Я часто обедаю с Джереми [Руа] и его женой. Она периодически заказывает, но я пока не решаюсь. Мне достаточно других блюд», – сказал американский форвард «Витязя » Дерек Барак .