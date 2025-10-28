Ротенберг встретился со сценаристом Золотаревым: «Слово пацана», «Лед», «Лед 2», «Тренер» подарили зрителям сильные эмоции. Обсудили идеи на стыке хоккея – нас ждут большие дела»

Роман Ротенберг рассказал о встрече с Андреем Золотаревым.

«Провели рабочую встречу с Андреем Золотаревым – талантливым сценаристом, чьи работы уже стали знаковыми для современного кино и телевидения.

Сериал «Слово пацана», фильмы «Лед», «Лёд 2», «Тренер» и многие другие собрали огромную аудиторию и подарили зрителям сильные эмоции.

Обсудили новые идеи и проекты на стыке хоккея, культуры и искусства.

Подробности пока раскрывать рано, но уверен – впереди нас ждут большие дела», – написал первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .