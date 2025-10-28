  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Салавата» заявил о сокращении кредиторской задолженности на 280 млн рублей: «У клуба отсутствуют долги перед бюджетом, Социальным фондом, а также по заработной плате»
10

Гендиректор «Салавата» заявил о сокращении кредиторской задолженности на 280 млн рублей: «У клуба отсутствуют долги перед бюджетом, Социальным фондом, а также по заработной плате»

Ринат Баширов заявил о сокращении кредиторской задолженности «Салавата Юлаева».

По словам генерального директора, хоккейным клубом были приняты решения, позволившие сократить расходную часть бюджета и при этом «увеличить объем доходов».

Как пишет «Башинформ», исполнение поручений главы республики Радия Хабирова позволило значительно сократить кредиторскую задолженность клуба.

«Можно констатировать, что на сегодняшний день такая задолженность сократилась на 280 миллионов рублей. До конца текущего финансового года она должна уменьшится на более чем 500 миллионов рублей.

На сегодняшний день у клуба отсутствуют задолженности перед бюджетом, Социальным фондом, а также по заработной плате», – сказал Ринат Баширов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Башинформ»
logoРинат Баширов
бизнес
деньги
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА заявил, что «Спартак» без предупреждения поднял цены на билеты в гостевой сектор до 1950 рублей. Заявленная ранее стоимость – 880 рублей
20 минут назад
Рэй Ферраро: «Рейнджерс» – это команда уровня плей-офф. Их состав хорош, а вратарь – один из лучших в хоккее. Но они достигли той точки, когда нужно привлекать молодых игроков»
50 минут назад
Ротенберг встретился со сценаристом Золотаревым: «Слово пацана», «Лед», «Лед 2», «Тренер» подарили зрителям сильные эмоции. Обсудили идеи на стыке хоккея – нас ждут большие дела»
сегодня, 12:40Фото
Буше после 1:4 от «Металлурга»: «Авангард» много бросает. В такой хоккей играют в плей-офф – предпочитаю видеть это, нежели играть в легкий хоккей, который не пригодится в кубковых матчах»
сегодня, 11:49
«Авангард» презентовал логотип к 75-летию омского хоккея. На нем изображен щит с ястребом и силуэт СКК Блинова
сегодня, 11:20Фото
КХЛ. «Трактор» против «Автомобилиста», «Спартак» примет ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва в гостях у «Шанхая»
сегодня, 11:05
Форвард «Салавата» Жаровский: «Чувствую себя лучше и лучше с каждым матчем – стало меньше страха и сомнений. Чувствую доверие Козлова – если ошибаюсь, не сразу сажает в запас»
сегодня, 10:32
Хмелевски о татарском языке: «Моя жена – татарка, буду обучаться. В Татарстане болельщики любят такие мелочи – это дань уважения республике»
сегодня, 10:05
Вячеслав Быков: «КХЛ развивается в полном масштабе. Экономическая составляющая позволяет клубам не отпускать игроков в Москву – это помогает выходить на новый уровень»
сегодня, 09:52
Владимир Ткачев: «В большинстве на привычной позиции играю. В «Металлурге» сказали, что на линии ворот мне нечего делать»
сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Каролины»: «Верим, что наши вратари способны выиграть Кубок Стэнли. Но всегда ищем способы усилить команду, голкиперы – не исключение»
10 минут назад
«Сочи» выменял Эллиса у «Шанхая» на денежную компенсацию. Форвард набрал 4 очка в 16 матчах сезона КХЛ
40 минут назад
Хохлов подписал пробный контракт с «Торпедо». Защитник играл за «Барыс» в прошлом сезоне КХЛ
сегодня, 12:50
Сергеев о «Динамо»: «В голове сидит, что только 4 победы в основное время. Трехочковая система изменила бы только отрыв в таблице у каких-то мест. Два очка – самое нормальное»
сегодня, 12:30
«Филадельфия» отправила Лучанко в лигу Онтарио после 4 сыгранных матчей в сезоне НХЛ. Форварда выбрали под 13-м номером на драфте-2024
сегодня, 11:45
Лямкин об «Ак Барсе»: «Первые 10 матчей просто уголь кидали, в шахте работали – было тяжело. Сейчас пересматриваешь игры и получаешь удовольствие»
сегодня, 11:32
Давыдов о дисквалификации Дронова: «Катание подвело – защитники не отличались такой неуклюжестью в наше время. Некоторые судьи не понимают, что болельщик пришел смотреть хоккей, а не их самоутверждения»
сегодня, 10:59
Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»
сегодня, 10:45
Кросби про 1700 очков в НХЛ: «Я присоединился к хоккеистам, которых идеализировал с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом»
сегодня, 10:18
Экс-тренер «Лады» Зубов возглавил «Рязань-ВДВ». Команда идет 20-й в таблице ВХЛ
сегодня, 09:39