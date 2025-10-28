Гендиректор «Салавата» заявил о сокращении кредиторской задолженности на 280 млн рублей: «У клуба отсутствуют долги перед бюджетом, Социальным фондом, а также по заработной плате»

Ринат Баширов заявил о сокращении кредиторской задолженности «Салавата Юлаева».

По словам генерального директора, хоккейным клубом были приняты решения, позволившие сократить расходную часть бюджета и при этом «увеличить объем доходов».

Как пишет «Башинформ», исполнение поручений главы республики Радия Хабирова позволило значительно сократить кредиторскую задолженность клуба.

«Можно констатировать, что на сегодняшний день такая задолженность сократилась на 280 миллионов рублей. До конца текущего финансового года она должна уменьшится на более чем 500 миллионов рублей.

На сегодняшний день у клуба отсутствуют задолженности перед бюджетом, Социальным фондом, а также по заработной плате», – сказал Ринат Баширов .