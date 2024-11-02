Барак о Москве: «Кремль – невероятное место! Красная площадь очень красивая. Меня поразила кухня и рестораны, везде очень вкусно готовят»

Дерек Барак назвал три вещи, которые поразили его в Москве.

«Кремль – невероятное место! Красная площадь очень красивая. Меня поразила кухня и рестораны. Везде все очень вкусно готовят.

Я люблю стейки, поэтому с этим проблем нигде не возникает. Я предпочитаю ходить в ресторан «Ева».

На третье место поставлю зиму. Имею в виду, как выглядит город в это время года. Везде все украшено, много огней. В общем, потрясающая атмосфера», – сказал американский форвард «Витязя » Дерек Барак.