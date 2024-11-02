Барак о Москве: «Кремль – невероятное место! Красная площадь очень красивая. Меня поразила кухня и рестораны, везде очень вкусно готовят»
Дерек Барак назвал три вещи, которые поразили его в Москве.
«Кремль – невероятное место! Красная площадь очень красивая. Меня поразила кухня и рестораны. Везде все очень вкусно готовят.
Я люблю стейки, поэтому с этим проблем нигде не возникает. Я предпочитаю ходить в ресторан «Ева».
На третье место поставлю зиму. Имею в виду, как выглядит город в это время года. Везде все украшено, много огней. В общем, потрясающая атмосфера», – сказал американский форвард «Витязя» Дерек Барак.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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