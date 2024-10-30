Десятков про Бучельникова, Барака и Чеховича: «Действуют на одной волне, на одной скорости с хорошим игровым IQ. Понимали, что Иван войдет в это звено»
Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги игры со «Спартаком».
Подмосковный клуб потерпел поражение (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– С нашей стороны была терпеливая игра. В третьем периоде преимущество было на нашей стороне. Очко взяли, двигаемся дальше. Впереди тяжелый выезд.
– Расскажите о химии тройки Бучельников – Барак – Чехович.
– С самого начала сезона искали крайнего нападающего. Понимали, что Чехович войдет в это звено. Они действуют на одной волне, на одной скорости с хорошим игровым IQ.
– Калинин в каком состоянии сейчас находится?
– Календарь тяжелый, Сергей где‑то физически просел. Перевели его в четвертое звено и освободили от меньшинства, чтобы он был немного свежее, – сказал Десятков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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