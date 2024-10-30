Десятков про Бучельникова, Барака и Чеховича: «Действуют на одной волне, на одной скорости с хорошим игровым IQ. Понимали, что Иван войдет в это звено»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги игры со «Спартаком».

Подмосковный клуб потерпел поражение (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– С нашей стороны была терпеливая игра. В третьем периоде преимущество было на нашей стороне. Очко взяли, двигаемся дальше. Впереди тяжелый выезд.

– Расскажите о химии тройки Бучельников – Барак – Чехович.

– С самого начала сезона искали крайнего нападающего. Понимали, что Чехович войдет в это звено. Они действуют на одной волне, на одной скорости с хорошим игровым IQ.

– Калинин в каком состоянии сейчас находится?

– Календарь тяжелый, Сергей где‑то физически просел. Перевели его в четвертое звено и освободили от меньшинства, чтобы он был немного свежее, – сказал Десятков.