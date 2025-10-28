«Филадельфия» отправила Лучанко в лигу Онтарио после 4 сыгранных матчей в сезоне НХЛ. Форварда выбрали под 13-м номером на драфте-2024
«Филадельфия» вернула Джетта Лучанко в Юниорскую лигу Онтарио.
«Флайерс» отправили 19-летнего нападающего в расположение команды «Гелф».
В этом сезоне Джетт Лучанко провел 4 матча в регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями при полезности «минус 3». Среднее игровое время – 08:58.
«Филадельфия» выбрала Лучанко под общим 13-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2024.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
