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Барак об адаптации к КХЛ: «В России незнакомый мне язык – пользовался навигатором, чтобы доехать до катка. В Северной Америке было бы проще решать бытовые вопросы»

Дерек Барак рассказал об адаптации к КХЛ.

Форвард «Витязя» проводит второй сезон в команде. За 22 игры этого регулярного чемпионата он набрал 16 (13+3) баллов за результативность.

«Первый месяц был тяжелым, так как я заселялся и решал бытовые вопросы.

Безусловно, в Северной Америке это было бы проще для меня, а в России совсем незнакомый для меня язык. Например, я пользовался навигатором, чтобы доехать до тренировочного катка.

Джереми Руа и Скотт Уилсон помогли мне очень сильно адаптироваться к новой среде», – сказал нападающий «Витязя» Дерек Барак.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoВитязь
светская хроника
logoКХЛ
logoДжереми Руа
logoСкотт Уилсон
ТАСС
logoДерек Барак
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