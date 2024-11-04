Барак об адаптации к КХЛ: «В России незнакомый мне язык – пользовался навигатором, чтобы доехать до катка. В Северной Америке было бы проще решать бытовые вопросы»
Дерек Барак рассказал об адаптации к КХЛ.
Форвард «Витязя» проводит второй сезон в команде. За 22 игры этого регулярного чемпионата он набрал 16 (13+3) баллов за результативность.
«Первый месяц был тяжелым, так как я заселялся и решал бытовые вопросы.
Безусловно, в Северной Америке это было бы проще для меня, а в России совсем незнакомый для меня язык. Например, я пользовался навигатором, чтобы доехать до тренировочного катка.
Джереми Руа и Скотт Уилсон помогли мне очень сильно адаптироваться к новой среде», – сказал нападающий «Витязя» Дерек Барак.
Барак о Москве: «Кремль – невероятное место! Красная площадь очень красивая. Меня поразила кухня и рестораны, везде очень вкусно готовят»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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