«Каролина» выиграла 6-й матч подряд и идет 2-й в Столичном дивизионе

«Каролина» победила «Вашингтон» (4:2) в чемпионате НХЛ .

«Харрикейнс» выиграли 6-й матч подряд и с 16 очками в 10 играх занимают 2-е место в Столичном дивизионе.

Ранее «Каролина » победила «Бостон» (8:2), «Ванкувер» (4:3 ОТ), «Сиэтл» (4:1), «Калгари» (4:2) и «Эдмонтон» (3:2 ОТ).