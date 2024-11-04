«Каролина» выиграла 6-й матч подряд и идет 2-й в Столичном дивизионе
«Каролина» победила «Вашингтон» (4:2) в чемпионате НХЛ.
«Харрикейнс» выиграли 6-й матч подряд и с 16 очками в 10 играх занимают 2-е место в Столичном дивизионе.
Ранее «Каролина» победила «Бостон» (8:2), «Ванкувер» (4:3 ОТ), «Сиэтл» (4:1), «Калгари» (4:2) и «Эдмонтон» (3:2 ОТ).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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