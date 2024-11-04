Кочетков – 3-я звезда матча с «Вашингтоном»: 19 сэйвов из 21, 4-я победа подряд

Петр Кочетков признан третьей звездой матча с «Вашингтоном» (4:2).

Вратарь «Каролины» отразил 19 бросков из 21 в этой игре, одержав 4-ю победу подряд.

Всего в 6 матчах текущего чемпионата НХЛ у россиянина 5 побед при 89,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,51.