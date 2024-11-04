Кочетков – 3-я звезда матча с «Вашингтоном»: 19 сэйвов из 21, 4-я победа подряд
Петр Кочетков признан третьей звездой матча с «Вашингтоном» (4:2).
Вратарь «Каролины» отразил 19 бросков из 21 в этой игре, одержав 4-ю победу подряд.
Всего в 6 матчах текущего чемпионата НХЛ у россиянина 5 побед при 89,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,51.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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