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  • Рылов об отставке Мартемьянова из «Амура»: «Мы сожалеем. Вся команда в этом виновата. Он мужик. Дай бог, еще получится поработать вместе»
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Рылов об отставке Мартемьянова из «Амура»: «Мы сожалеем. Вся команда в этом виновата. Он мужик. Дай бог, еще получится поработать вместе»

Яков Рылов высказался об отставке Андрея Мартемьянова из «Амура».

– Каким вам запомнился в работе Андрей Алексеевич Мартемьянов?

– К сожалению, такое произошло. Мы очень об этом сожалеем. Вся команда в этом виновата. Андрей Алексеевич, одним словом, – мужик.

Мне было очень приятно работать под его руководством. Дай бог, у нас еще получится поработать вместе. От всей души желаю ему удачи и успехов!

– Какой сейчас микроклимат в коллективе?

– К счастью, у нас в команде нет сильных шатаний. Всех волнует то, что сейчас происходит. Мы хотим как можно быстрее выбраться из текущей ситуации, – сказал защитник «Амура» Яков Рылов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
logoАмур
logoЯков Рылов
logoКХЛ
logoАндрей Мартемьянов
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