Рылов об отставке Мартемьянова из «Амура»: «Мы сожалеем. Вся команда в этом виновата. Он мужик. Дай бог, еще получится поработать вместе»
Яков Рылов высказался об отставке Андрея Мартемьянова из «Амура».
– Каким вам запомнился в работе Андрей Алексеевич Мартемьянов?
– К сожалению, такое произошло. Мы очень об этом сожалеем. Вся команда в этом виновата. Андрей Алексеевич, одним словом, – мужик.
Мне было очень приятно работать под его руководством. Дай бог, у нас еще получится поработать вместе. От всей души желаю ему удачи и успехов!
– Какой сейчас микроклимат в коллективе?
– К счастью, у нас в команде нет сильных шатаний. Всех волнует то, что сейчас происходит. Мы хотим как можно быстрее выбраться из текущей ситуации, – сказал защитник «Амура» Яков Рылов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости