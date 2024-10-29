Рылов проводит 1000-й матч в чемпионатах России. У 39-летнего защитника 297 очков в КХЛ и Суперлиге
Яков Рылов проводит 1000-й матч в чемпионатах России.
39-летний защитник попал в состав «Амура» на матч против московского «Динамо» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ (0:0, первый период).
Следует отметить, что он дебютировал в чемпионате России именно в составе «Динамо» – в сезоне-2004/05.
Яков стал 21-м хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в высших дивизионах России. Рекорд принадлежит Данису Зарипову – 1324.
Всего на счету Рылова 804 матча и 265 (68+197) очков в КХЛ. Также он провел 196 игр в Суперлиги, набрав 32 балла.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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