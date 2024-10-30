Кудашов о рекорде Шипачева по очкам в КХЛ: «Уверен, доберется до 1000. Когда? Одному Богу известно»

Алексей Кудашов прокомментировал рекорд Вадима Шипачева.

Сегодня 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ , набрав 929-е очко.

– Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Поздравили его?

– Нет, но я обязательно это сделаю. Это большая цифра. Я хочу еще поздравить Якова Рылова . Это серьезный рекорд. 1000-й матч, лучший бомбардир КХЛ – это те цифры, куда надо стремиться.

– Доберется до 1000 очков и когда?

– Я уверен, доберется. Он все знает прекрасно. У него есть тренеры, которые ему подскажут. Когда добьется? Одному Богу известно, – сказал главный тренер московского «Динамо ».