Кудашов о рекорде Шипачева по очкам в КХЛ: «Уверен, доберется до 1000. Когда? Одному Богу известно»
Алексей Кудашов прокомментировал рекорд Вадима Шипачева.
Сегодня 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 929-е очко.
– Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Поздравили его?
– Нет, но я обязательно это сделаю. Это большая цифра. Я хочу еще поздравить Якова Рылова. Это серьезный рекорд. 1000-й матч, лучший бомбардир КХЛ – это те цифры, куда надо стремиться.
– Доберется до 1000 очков и когда?
– Я уверен, доберется. Он все знает прекрасно. У него есть тренеры, которые ему подскажут. Когда добьется? Одному Богу известно, – сказал главный тренер московского «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Динамо»
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