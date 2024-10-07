38-летний Широков проводит 1000-й матч в российских чемпионатах. Лидирует Зарипов – 1324 игры

Сергей Широков проводит 1000-й матч в российских чемпионатах.

38-летний нападающий «Сибири » принимает участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» .

Сергей Широков стал 20-м хоккеистом, проведшим 1000 и более матчей в элите отечественного хоккея.

В КХЛ хоккеист провел 821 матч и набрал 523 (232+291) очка.

Список хоккеистов по этому показателю выглядит следующим образом:

1324 – Данис Зарипов ;

1203 – Виталий Атюшов;

1180 – Александр Попов; …

1012 – Вадим Шипачев ;

1000 – Сергей Широков;

…

995 – Яков Рылов.