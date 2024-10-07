38-летний Широков проводит 1000-й матч в российских чемпионатах. Лидирует Зарипов – 1324 игры
Сергей Широков проводит 1000-й матч в российских чемпионатах.
38-летний нападающий «Сибири» принимает участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
Сергей Широков стал 20-м хоккеистом, проведшим 1000 и более матчей в элите отечественного хоккея.
В КХЛ хоккеист провел 821 матч и набрал 523 (232+291) очка.
Список хоккеистов по этому показателю выглядит следующим образом:
1324 – Данис Зарипов;
1203 – Виталий Атюшов;
1180 – Александр Попов;…
1012 – Вадим Шипачев;
1000 – Сергей Широков;
…
995 – Яков Рылов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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