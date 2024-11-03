Рябкин об МЧМ: «Сборная России ни в чем не уступила бы соперникам, думаю. Мы бы себя проверили, побились бы там»
– Вас сделали капитаном юниорской сборной России. Насколько важен для вас предстоящий турнир?
– Очень приятно встретиться с ребятами, мы давно не выступали в таком составе. Почти все из разных команд. Мы долго ждали этот сбор, чтобы поиграть вместе и получить удовольствие.
– Есть ли большая спортивная мотивация на турнир в Питере, где в соперниках будут белорусы и казахи?
– Почему же ее нет? У нас задача – всех там обыграть. Мы с юниорской сборной хотим выиграть турнир.
– Что вы скажете об этом поколении, если всех ребят собрать в молодежную сборную, начиная с Ивана Демидова? Чего бы она добилась?
– Каждая команда по-своему сильна. Вот вы говорили, что предыдущие поколения были сильными, побеждали на международном уровне. Но у нас просто нет чемпионатов мира.
А так, мы бы тоже себя проверили, побились бы там. Я думаю, что мы ни в чем не уступили бы соперникам, – сказал 17-летний нападающий системы «Динамо», капитан юниорской сборной России U18 Иван Рябкин.
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