Рябкин об МЧМ: «Сборная России ни в чем не уступила бы соперникам, думаю. Мы бы себя проверили, побились бы там»

Иван Рябкин заявил, что сборная России U18 хочет выиграть Кубок Будущего.

– Вас сделали капитаном юниорской сборной России. Насколько важен для вас предстоящий турнир?

– Очень приятно встретиться с ребятами, мы давно не выступали в таком составе. Почти все из разных команд. Мы долго ждали этот сбор, чтобы поиграть вместе и получить удовольствие.

– Есть ли большая спортивная мотивация на турнир в Питере, где в соперниках будут белорусы и казахи?

– Почему же ее нет? У нас задача – всех там обыграть. Мы с юниорской сборной хотим выиграть турнир.

– Что вы скажете об этом поколении, если всех ребят собрать в молодежную сборную, начиная с Ивана Демидова? Чего бы она добилась?

– Каждая команда по-своему сильна. Вот вы говорили, что предыдущие поколения были сильными, побеждали на международном уровне. Но у нас просто нет чемпионатов мира.

А так, мы бы тоже себя проверили, побились бы там. Я думаю, что мы ни в чем не уступили бы соперникам, – сказал 17-летний нападающий системы «Динамо», капитан юниорской сборной России U18 Иван Рябкин.