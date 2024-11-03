Рябкин о КХЛ: «Да вообще легко мог бы играть. Почему отправили из «Динамо»? Вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу»

Иван Рябкин прокомментировал непопадание в состав «Динамо» в КХЛ.

В этом сезоне 17-летний нападающий провел два матча за бело-голубых со средним игровым временем 1 минута 3 секунды.

В активе Рябкина также 9 матчей в Olimpbet МХЛ, где он набрал 8 (0+8) очков, и 4 игры в Olimpbet ВХЛ, где на его счету одна голевая передача.

– Вы могли бы выступать в КХЛ, где провели несколько смен? Что вы поняли об этой лиге?

– Да вообще легко мог бы играть. Я понял, что способен в КХЛ выступать и развиваться.

– Почему тогда вас отправили из «Динамо»?

– Это вопрос все‑таки не ко мне, а к тренерскому штабу. Что я тут могу ответить?

– Когда вас позовут назад в КХЛ?

– Не знаю. Поживем – увидим, – сказал форвард «Динамо » Иван Рябкин.

Рябкин о возможном переходе в USHL: «Контракт с американским клубом я не подписывал. Сейчас играю за сборную, все мысли о ней»