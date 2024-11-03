Рябкин о словах тренера России U20: «У меня с весом все хорошо. Мне комфортно, меня все устраивает»
Главный тренер сборной России U20 Николай Воеводин ранее так высказался о том, что Рябкин не играет за «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ: «Ему надо заняться своим весом, и все пойдет. Нужна выносливость, а лишний вес этому мешает».
Согласно данным сайта КХЛ, 17‑летний форвард весит 91 килограмм при росте 180 сантиметров. В этом сезоне Рябкин провел два матча за бело-голубых со средним игровым временем 1 минута 3 секунды.
В его активе также 9 матчей в Olimpbet МХЛ, где он набрал 8 (0+8) очков, и 4 игры в Olimpbet ВХЛ, где на его счету одна голевая передача.
– Николай Воеводин в общении с журналистами посоветовал вам сбросить лишний вес.
– У меня с весом сейчас все хорошо.
– Он говорит, что чем ниже вес, тем выше выносливость у центрфорварда. Как вы воспринимаете этот совет?
– Я не знаю. Мне комфортно с моим весом, меня все устраивает.
– Сколько вы сейчас весите?
– Достаточно для того, чтобы играть в хоккей.
– А силовая борьба?
– Веду ее вообще легко. Никому не проигрываю никак, – сказал 17-летний нападающий системы «Динамо», капитан юниорской сборной России U18 Иван Рябкин.
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