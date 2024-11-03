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Тренер России U20 о Рябкине: «Ему надо заняться своим весом, и все пойдет. Нужна выносливость, а лишний вес этому мешает»

Николай Воеводин поделился мнением о причинах проблем Ивана Рябкина в «Динамо».

Согласно данным сайта КХЛ, 17‑летний форвард весит 91 килограмм при росте 180 сантиметров. В этом сезоне Рябкин провел два матча за бело-голубых со средним игровым временем 1 минута 3 секунды.

– Какая у вас реакция на то, что Ивану Рябкину не дают играть в московском «Динамо»?

– Наверное, это не ко мне вопрос. И я не могу все видеть, даже если игрок в сборной. У меня есть своя команда, своя сборная, которой я занимаюсь.

Рябкин – талантливый пацан. Насколько я вижу, ему надо маленько собой еще заняться. Своим весом, так скажем. И все у него пойдет.

– А что у него не так с весом? Понятно же, что молодежь качается, чтобы по физике выдерживать взрослый хоккей.

– Понятно, что ребята должны окрепнуть. Но лишний вес есть лишний вес. Он уже влияет на мышцы, связки, сухожилия, суставы. Поэтому он и называется лишним весом.

А когда Рябкин играет на позиции центрального нападающего, то все‑таки нужно помогать не только в атаке, но и в обороне. Все равно нужна выносливость. А лишний вес этому только мешает.

– В общем, нужен баланс?

– Само собой, – сказал главный тренер молодежной сборной России по хоккею Николай Воеводин.

Рябкин о КХЛ: «Да вообще легко мог бы играть. Почему отправили из «Динамо»? Вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
Николай Воеводин
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logoИван Рябкин
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