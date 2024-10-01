Демидов – лучший новичок КХЛ в сентябре. Форвард СКА набрал 8 очков в 10 матчах
Иван Демидов признан лучшим новичком сентября в КХЛ.
18-летний нападающий СКА набрал 8 (4+4) очков с показателем полезности «плюс 7» в 10 матчах.
На счету Ивана Демидова один дубль, пять силовых приемов, три блокированных броска и три отбора шайбы.
В среднем хоккеист проводит на льду 12:11. Статистику игрока можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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