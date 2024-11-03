Юрзинов о молодых игроках: «На СКА принято ворчать, но пример Демидова и Мичкова показывает, что система работает. Если так будет в каждом клубе КХЛ – нас ждут светлые времена»
Владимир Юрзинов высказался о подготовке хоккеистов в России.
«Главное, чтобы в каждом клубе работала система по подготовке молодых, и им уделялось особое внимание.
Обратите внимание, что в НХЛ лучшим новичком октября стал Матвей Мичков. Еще один талантливый нападающий, который в последние годы прошел через Санкт-Петербург.
Для меня успех Мичкова – не сюрприз. Видел, как много с ним работали – и как много он сам работал.
На СКА в прессе принято ворчать, но пример Демидова и Мичкова показывает, что система работает. И если она будет работать в каждом клубе КХЛ, то нас ждут самые светлые времена», – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.
Мичков – лучший новичок НХЛ в октябре. У 19-летнего форварда «Филадельфии» 9 очков в 11 матчах
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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