Юрзинов о молодых игроках: «На СКА принято ворчать, но пример Демидова и Мичкова показывает, что система работает. Если так будет в каждом клубе КХЛ – нас ждут светлые времена»

Владимир Юрзинов высказался о подготовке хоккеистов в России.

«Главное, чтобы в каждом клубе работала система по подготовке молодых, и им уделялось особое внимание.

Обратите внимание, что в НХЛ лучшим новичком октября стал Матвей Мичков . Еще один талантливый нападающий, который в последние годы прошел через Санкт-Петербург.

Для меня успех Мичкова – не сюрприз. Видел, как много с ним работали – и как много он сам работал.

На СКА в прессе принято ворчать, но пример Демидова и Мичкова показывает, что система работает. И если она будет работать в каждом клубе КХЛ, то нас ждут самые светлые времена», – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов .

Мичков – лучший новичок НХЛ в октябре. У 19-летнего форварда «Филадельфии» 9 очков в 11 матчах