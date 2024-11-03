Ротенберг о Кузнецове: «Он стал лучшим бомбардиром в плей-офф НХЛ – прекрасно помню, но это уже прошло. Овечкина тогда признали самым ценным игроком»

Роман Ротенберг вспомнил о победе Евгения Кузнецова в Кубке Стэнли.

Форвард СКА стал обладателем трофея в составе «Вашингтона» в 2018 году.

– Мы помним, как «Вашингтон» благодаря Кузнецову выиграл Кубок Стэнли. Что сейчас ему нужно изменить, чтобы взять Кубок Гагарина?

– Это всегда командная работа. Даже когда Кузнецов стал лучшим бомбардиром в плей-офф НХЛ – я это прекрасно помню. Но это уже все прошло.

Я уверен, что Кузнецов еще не показал свой лучший хоккей – это командная работа. Саша Овечкин тогда был признан самым ценным игроком плей-офф. Но в целом та команда стала чемпионом благодаря командной работе. Все только через командную работу.

Это звено – Кузнецов, Демидов и Плотников – они очень хорошо играют в атаке, много забили, но есть детали, которые надо улучшить всем нашим ребятам, в том числе и звену Кузнецова, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о Воробьеве: «В таком тонусе он один из лучших игроков КХЛ – 100%. Он здорово тренировался и не искал оправданий. Мог стать героем, но бросил чуть-чуть выше – это хоккей»