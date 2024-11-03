Терещенко об отъезде Мичкова: «СКА его отпустил, дав возможность поиграть в НХЛ. У армейцев целая куча игроков высокого уровня, тот же Демидов»
В межсезонье 19-летний форвард перешел из системы СКА в «Филадельфию». На его счету 9 (4+5) очков за 12 матчей в НХЛ.
– Жалеет ли СКА, что отпустил нападающего?
– Он уехал в НХЛ. Чего жалеть? У СКА сейчас целая куча игроков высокого уровня.
– Мичков – молодой и перспективный. Мог дальше развиваться в системе клуба.
– Он в НХЛ не развивается что ли?
– Да, но СКА упустил ценный актив.
– Что значит упустил? Он поехал в лучшую лигу мира. Все об этом говорят. Я считаю, что наоборот. СКА его отпустил, дав возможность там поиграть.
СКА взял хороших игроков. Тот же самый Демидов сейчас играет – очень перспективный игрок, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Юрзинов о молодых игроках: «На СКА принято ворчать, но пример Демидова и Мичкова показывает, что система работает. Если так будет в каждом клубе КХЛ – нас ждут светлые времена»
Мичков – лучший новичок НХЛ в октябре. У 19-летнего форварда «Филадельфии» 9 очков в 11 матчах
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