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  • Терещенко об отъезде Мичкова: «СКА его отпустил, дав возможность поиграть в НХЛ. У армейцев целая куча игроков высокого уровня, тот же Демидов»
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Терещенко об отъезде Мичкова: «СКА его отпустил, дав возможность поиграть в НХЛ. У армейцев целая куча игроков высокого уровня, тот же Демидов»

Алексей Терещенко прокомментировал отъезд Матвея Мичкова в НХЛ.

В межсезонье 19-летний форвард перешел из системы СКА в «Филадельфию». На его счету 9 (4+5) очков за 12 матчей в НХЛ.

– Жалеет ли СКА, что отпустил нападающего?

– Он уехал в НХЛ. Чего жалеть? У СКА сейчас целая куча игроков высокого уровня.

Мичков – молодой и перспективный. Мог дальше развиваться в системе клуба.

– Он в НХЛ не развивается что ли?

– Да, но СКА упустил ценный актив.

– Что значит упустил? Он поехал в лучшую лигу мира. Все об этом говорят. Я считаю, что наоборот. СКА его отпустил, дав возможность там поиграть.

СКА взял хороших игроков. Тот же самый Демидов сейчас играет – очень перспективный игрок, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Юрзинов о молодых игроках: «На СКА принято ворчать, но пример Демидова и Мичкова показывает, что система работает. Если так будет в каждом клубе КХЛ – нас ждут светлые времена»

Мичков – лучший новичок НХЛ в октябре. У 19-летнего форварда «Филадельфии» 9 очков в 11 матчах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
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logoФиладельфия
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logoКХЛ
logoМатвей Мичков
logoИван Демидов
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