Фетисов об Овечкине: «Мы катались вместе летом. Я знал, в какой он форме, как готовится к сезону. Для меня никакого сюрприза в его текущей результативности нет»
Вячеслав Фетисов высказался о результативности Александра Овечкина.
В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина 13 (6+7) очков в 10 играх.
«Мы с ним летом виделись, катались вместе. Так что я знал, в какой он форме, как готовится к новому сезону. Поэтому для меня никакого сюрприза в его текущей результативности нет.
Очевидно, что команда после предыдущего не самого симпатичного сезона сделала правильные выводы. Пока все идет хорошо. Надеюсь, так будет и дальше», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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