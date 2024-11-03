Фетисов об Овечкине: «Мы катались вместе летом. Я знал, в какой он форме, как готовится к сезону. Для меня никакого сюрприза в его текущей результативности нет»

Вячеслав Фетисов высказался о результативности Александра Овечкина.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина 13 (6+7) очков в 10 играх.

«Мы с ним летом виделись, катались вместе. Так что я знал, в какой он форме, как готовится к новому сезону. Поэтому для меня никакого сюрприза в его текущей результативности нет.

Очевидно, что команда после предыдущего не самого симпатичного сезона сделала правильные выводы. Пока все идет хорошо. Надеюсь, так будет и дальше», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .